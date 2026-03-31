«Россети Новосибирск» готовят энергообъекты к работе в условиях паводка

Компания «Россети Новосибирск» завершает комплекс организационно-технических мероприятий по подготовке электросетевого комплекса к сезону весеннего половодья, который вошел в активную стадию в конце марта. Температурные режимы, установившиеся в регионе, способствуют усиленному таянию снега, объем которого прошедшей зимой побил все рекорды.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с ноября 2025 года по январь 2026 года на метеостанции Огурцово, расположенной под Новосибирском, выпало 140 мм снега, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений с 1900 года.

Чтобы предупредить риски подтопления энергообъектов и возможные технологические нарушения, энергетики еще в начале года разработали несколько десятков мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. На сегодняшний день большая часть из них уже выполнена. Учитывая обширную территорию обслуживания филиалов компании и разнообразие ландшафта, на основе данных за последние три года специалисты сформировали перечень объектов в зонах повышенного риска подтопления. В этом году в их число попали 739 энергообъектов, им уделяется особое внимание: ведется фотофиксация при проведении регулярных осмотров, контролируется уровень воды в поймах рек, угрожающих разливом, постоянно актуализируются схемы подъездов с учетом текущих водных препятствий.

В рамках заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Новосибирской области, состоявшегося накануне начала паводкового сезона, было отмечено, что для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в «Россети Новосибирск» мобилизован значительный ресурс. Подготовлены 202 аварийно-восстановительные бригады общей численностью 783 специалиста, 455 единиц специализированной техники, а также 13 передвижных электростанций в качестве резервных источников суммарной мощностью около 2,7 МВт, которые обеспечат надежное электроснабжение социально значимых потребителей при любых погодных сценариях. Кроме того, в компании поддерживается аварийный запас материалов и оборудования, необходимый для оперативного устранения повреждений электросетей.

Начальник отдела энергетики и газификации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Афанасьева отметила, что все подготовительные работы ведутся системообразующей территориальной сетевой организацией в тесном взаимодействии с ведомством, а также подчеркнула: «Своевременная подготовка электросетевого хозяйства к паводку – это фундамент стабильного функционирования систем жизнеобеспечения региона в этот сложный период. Надежная работа энергообъектов напрямую определяет безопасность и комфорт жителей нашего региона».

Системная работа компании «Россети Новосибирск» по обслуживанию электросетевого комплекса дает результаты. К окончанию отопительного сезона электроэнергетики подошли с положительной динамикой: по итогам прохождения зимнего пика нагрузок количество аварийных перерывов электроснабжения на оборудовании 0,4–110 кВ удалось снизить на 12 % по сравнению с прошлогодним уровнем.

Со своей стороны, энергетики «Россети Новосибирск» напоминают местным жителям о важности соблюдения мер электробезопасности вблизи энергообъектов в период весеннего половодья. Прохождение паводковых вод может привести к сокращению безопасного расстояния до проводов линий электропередачи (ЛЭП), подмыванию опор и обрыву проводов, тем самым увеличив риск поражения электрическим током. Основные правила:

не приближайтесь к энергообъектам в зонах затопления;

избегайте нахождения на воде вблизи ЛЭП и подстанций на любых плавсредствах;

запрещено удить рыбу в охранных зонах ЛЭП;

не используйте электроприборы во влажных условиях, а при угрозе затопления дома – отключите электричество;

ни в коем случае не устраняйте повреждения в электросети самостоятельно.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях энергообъектов можно по телефону круглосуточной бесплатной «Светлой линии» 8-800-220-0-220 или по номеру 112.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru

