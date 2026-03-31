Рубио: США могут пересмотреть целесообразность участия в НАТО
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о возможном пересмотре отношений с блоком НАТО. В интервью телеканалу Al Jazeera он назвал «очень разочаровывающим» отсутствие поддержки со стороны военного альянса во время операции против Ирана.
В частности, Рубио упомянул Испанию, которая не только отказала США в использовании своего воздушного пространства и военных баз, но и «хвастается этим». По его словам, если НАТО — это только защита Европы от нападения, но при этом они отказывают США в помощи, то «это не очень удачное соглашение».
Госсекретарь подчеркнул, что альянс должен быть взаимовыгодным для всех его участников, и отметил, что «это предстоит исправить после войны с Ираном».