Ульянов: МАГАТЭ может оценивать ситуацию в Иране только по спутниковым снимкам

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) может оценивать ситуацию на ядерных объектах в Иране только с помощью спутниковых снимков, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Фото: МИД РФ

«Есть старая поговорка "за неимением гербовой — пишем на простой бумаге". Спутниковые снимки — это единственное, что остается на данном этапе для МАГАТЭ»,— сказал дипломат в интервью «РИА Новости».

25 марта глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил, что все технические специалисты агентства покинули Иран из-за военного конфликта. Он выразил надежду, что специалисты МАГАТЭ возобновят работу и смогут проинспектировать объекты в будущем. 30 марта на основе спутниковых снимков МАГАТЭ сообщило о прекращении работы завода по производству тяжелой воды в иранском городе Хондаб после удара Израиля.