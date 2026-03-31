Toyota сократила производство автомобилей четвертый месяц подряд

Toyota Motor Corp. отчиталась, что в феврале 2026 года объемы совокупного производства ее подразделений во всем мире сократились на 3,9% по сравнению с февралем прошлого года. Всего за месяц компания произвела 749,7 тыс. автомобилей, сообщает агентство Kyodo News. Спад зафиксирован четвертый месяц подряд из-за замедления темпов производства в Китае и Японии.

Производство Toyota вне Японии сократилось на 4,6% (до почти 470,8 тыс. автомобилей). В частности, в Китае спад составил 11,5% (до менее 78,5 тыс. единиц) из-за усиления конкуренции и «сокращения рабочих дней во время новогодних праздников по лунному календарю». В Канаде сокращение составило 46,2% (до почти 23,2 тыс.) — по плану перед обновлением модели RAV4 Sport Utility. И только в США зафиксирован рост производства на 3,4% (до почти 111 тыс.) на фоне устойчивого спроса на гибридные автомобили.

Внутреннее производство уменьшилось на 2,6% (до более 278,9 тыс. машин) — в основном из-за меньшего количества рабочих дней в феврале, чем годом ранее.

Также крупнейший в мире по объему продаж автопроизводитель впервые за три месяца фиксирует в феврале сокращение продаж на 3,3%, до более 737,1 тыс. единиц. За рубежом продажи упали на 2,2% (до почти 614,9 тыс. автомобилей). Так, в Китае спад составил 13,9% (до менее 82,5 тыс.). При этом в США отмечен рост на 3,2% (до почти 181 тыс.).

В самой Японии фиксируется значительный спад — продано менее 122,3 тыс. машин, что на 8,3% меньше показателя февраля 2025 года.

Эрнест Филипповский