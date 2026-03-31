Саратовский минстрой закупит квартиры для многодетных семей за 162,5 млн

Минстрой Саратовской области объявил 24 аукциона на приобретение квартир в новостройках для многодетных семей. Общая начальная стоимость закупок превышает 162,5 млн руб.

Жилье приобретается по программе долевого строительства с отделкой «под ключ». Аукционы размещены на ЕИС «Закупки», прием заявок продлится до 8 апреля.

В Саратове ведомство ищет три квартиры площадью от 96 до 112 кв. м — максимальная цена каждой составляет 8,62 млн руб. Еще по одному аналогичному лоту объявлено в Энгельсе, Балакове и Пугачеве.

Кроме того, в Энгельсе планируют приобрести еще две квартиры: одну площадью от 71,9 до 87,8 кв. м (6,46 млн руб.), другую — от 78,1 до 94,1 кв. м (7 млн руб.). В Балакове размещены три лота: от 66,6 до 82,6 кв. м (5,98 млн руб.), от 76,5 до 92,5 кв. м (6,87 млн руб.) и от 94,6 до 110,6 кв. м (8,5 млн руб.). В Красном Куте требуется квартира площадью от 103,8 до 119,8 кв. м (9,3 млн руб.).

Основной объем закупок приходится на Саратов, где размещено еще 12 лотов. Самый дорогой из них — квартира площадью от 112 до 128 кв. м с начальной ценой 10,06 млн руб., самый бюджетный — жилье площадью от 40 до 56 кв. м за 3,56 млн руб.

Нина Шевченко