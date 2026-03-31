Посол России в Румынии: Бухарест взял курс на конфронтацию с Москвой

Посол России в Румынии Владимир Липаев заявил, что Бухарест демонстративно выбрал путь конфронтации с Москвой. Он добавил, что Румыния всецело поддерживает Украину, оказывая ей военную помощь.

Посол России в Румынии Владимир Липаев

«Политический диалог между нашими странами заморожен, экономическое сотрудничество прервано, приостановлены контакты практически во всех областях, кроме рабочих по дипломатической линии»,— сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости».

Господин Липаев подчеркнул, что в посольстве не ожидают улучшения двусторонних отношений. Он добавил, что «высокомерный, менторский тон» румынских руководителей в отношении России неприемлем.

