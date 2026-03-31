«Ведомости»: фракцию «Единой России» в Госдуме возглавит Дмитрий Кобылкин

Основным кандидатом на пост лидера «Единой России» в Госдуме в IX созыве стал депутат и бывший министр экологии Дмитрий Кобылкин, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. В XIII созыве фракцию правящей партии возглавляет Владимир Васильев.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Дмитрий Кобылкин

«Вопрос о назначении Кобылкина на фракцию (в Госдуме будущего созыва,— "Ъ") фактически решенный»,— сказал один из собеседников газеты. Он уточнил, что кандидатура прошла все стадии обсуждения, кроме «последней инстанции».

Еще один источник сообщил, что Владимир Васильев, скорее всего, продолжит работу в Госдуме, но на другой статусной должности.

С 2010 года Дмитрий Кобылкин занимал должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2018-м перешел работать в правительство на пост министра природных ресурсов и экологии. В 2021 году избран депутатом Госдумы, где возглавил комитет по экологии.

Выборы в Госдуму IX созыва пройдут в сентябре 2026 года.