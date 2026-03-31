Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в 2025 году снизилась на 32%

Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО по итогам 2025 года составила 132,6 млрд руб., что на 32,1% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Основные финансовые показатели банка опубликованы на его сайте. В публикации указано, что чистая процентная маржа снизилась на 0,4 п. п. и составила 3%. Показатель стоимости риска составил 0,6% по сравнению с 0,7% в предыдущем году. Совокупный кредитный портфель банка на конец прошлого года достиг 13,99 трлн руб.

Зампред правления Газпромбанка Александр Соболь сообщил, что ключевые операционные показатели «продемонстрировали сдержанную динамику» из-за замедления экономической активности, сокращения доходов экспортеров и укрепления курса рубля. По его словам, в 2025 году банк нарастил запас капитала всех уровней. Господин Соболь добавил, что в 2026-м руководство кредитной организации ожидает умеренные темпы роста.