Селин Дион анонсировала концерты впервые за 6 лет

Канадская певица Селин Дион сообщила, что осенью 2026 года даст 10 концертов. Все они пройдут в Париже и станут первыми с 2020 года.

«В этом году я получу лучший подарок на день рождения в моей жизни. Это возможность увидеть вас, снова выступить для вас. Я хочу, чтобы вы знали: у меня все отлично, я слежу за своим здоровьем и чувствую себя хорошо»,— написала певица в соцсетях.

В 2022 году Селин Дион рассказала, что у нее диагностировали синдром мышечной скованности. Болезнь поражает нервную систему, в частности головной и спинной мозг, а также заставляет мышцы непроизвольно напрягаться без возможности расслабиться. Все концерты запланированного мирового тура были отменены.

Информация о возможном возвращении Селин Дион на сцену появилась в марте 2026 года. Как передает CNN, в конце месяца в Париже появились афиши с названиями песен исполнительницы. По информации La Presse, певица может дать концерты на стадионе «Пари-Ла-Дефанс Арена» (Paris La Dfense Arena), который вмещает 40 тыс. зрителей.