Над территорией России за три часа сбиты 58 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 58 беспилотников над шестью регионами.

Как уточнило ведомство, 32 БПЛА сбиты над Брянской областью, 15 — над Смоленской, пять — над Белгородской, по два — над Курской, Новгородской и Псковской.

В нескольких регионах России объявлена угроза атаки БПЛА. Примерно с 22:00 мск беспилотная опасность действует в некоторых районах Ленинградской области. После 23:00 она была объявлена в воздушном пространстве всего региона. Петербургский аэропорт Пулково не принимает и не отправляет рейсы.