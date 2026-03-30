В Самарской области зафиксировали температурные рекорды

В понедельник, 30 марта, на девяти метеостанциях Самарской области установлены температурные рекорды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Теплее всего было в Безенчуке, где температура воздуха достигла +18,8°С. Предыдущий рекорд для этого дня держался 47 лет. В Тольятти воздух прогрелся до +18,3°С, что на 3,7°С выше предыдущего температурного максимума для этого дня, зафиксированного в 2009 году.

Температурные максимумы также зарегистрировали в Самаре, Сызрани, Серноводске (Сергиевский район), Большой Глушице, Челно-Вершинах, райцентре Клявлино и на метеостанции Аглос (Волжский район).

Андрей Сазонов