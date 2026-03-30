Наталия Медведева: «Потенциал региона – в сочетании мощной промышленной базы и живой предпринимательской среды»

Самарская область —один из опорных промышленных регионов страны, и именно в этом ее большая сила. Машиностроение, авиастроение, автопром, технологические производства — это та база, на которой регион исторически держит высокий промышленный уровень. Этот потенциал нужно не только сохранять, но и наращивать.

Наталия Медведева



Серьезные возможности есть и в новых импортозамещающих производствах: биотехе, фарме, робототехнике, логистике, переработке, сервисных и технологических проектах.

Но я бы не сводила инвестиционный потенциал региона только к крупной промышленности. Сильная экономика складывается и из активного малого и среднего бизнеса. Такие компании быстро адаптируются, занимают новые ниши, растут в сфере услуг, торговле, электронной коммерции, локальном производстве. Сила Самарской области именно в сочетании мощной промышленной базы и живой предпринимательской среды.

Сегодня один из главных вызовов, стоящих перед бизнесом — высокая стоимость денег. Цена финансового ресурса напрямую влияет на запуск новых проектов, строительство, модернизацию и масштабирование. Не менее значимый вопрос — инфраструктура. Для многих проектов стоимость подключения к коммуникациям и подведения инженерных сетей становится одним из главных факторов, определяющих экономику проекта и сроки его реализации.

Наконец, еще один актуальный вызов— скорость изменений в экономике. Предпринимателю нужны не только финансовые инструменты, но и практические компетенции: в автоматизации, аналитике, расчете себестоимости, работе со сбытом, маркетплейсами, операционной эффективностью. Поэтому для бизнеса должна существовать качественная прикладная среда, в том числе доступ к передовым практикам, экспертности и технологическим решениям.

По итогам прошлого года в стране зафиксировано замедление темпов инвестиционной активности. По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в 2025 году сократились на 2,3% в реальном выражении, а в четвертом квартале снижение составило 5,3% год к году.

Игнорировать федеральный тренд невозможно, но и автоматически переносить этот сценарий на Самарскую область я бы не стала. У региона есть запас прочности: сильная промышленная основа, предприниматели, готовые инвестировать, и работающие институты поддержки. Это подтверждается и статистикой. По итогам 2025 года инвестиции в основной капитал региона выросли. В разной стадии реализации находятся более 300 инвестпроектов. По данным региональных властей, в 2025 году основными направлениями инвестиций в Самарской области были металлургия, производство медицинских изделий, торговля, логистика, пищевая промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, гостиничный бизнес и туризм.

Ключевой вопрос, который стоит перед регионом в нынешних условиях, - насколько эффективной будет поддержка тех проектов, которые уже готовы к росту.

У нас уже выстроена соответствующая инфраструктура для предпринимателей: работают Минэкономразвития, Минпром, Агентство по привлечению инвестиций, центр «Мой бизнес», региональные Гарантийный фонд и Фонд развития промышленности.

На мой взгляд, сегодня важно не столько создавать принципиально новые меры стимулирования бизнеса, сколько усиливать уже действующие инструменты под реальный запрос предпринимателей. Например, в промышленности востребована промышленная ипотека, позволяющая строить новые предприятия и расширять производственные площадки. Еще один полезный инструмент поддержки —программа «1764» (механизм предоставления льготных займов для МСП от федерального министерства экономического развития - прим. ред.) Возможности этой программы целесообразно было бы расширить в том числе в части оборотного финансирования: для многих предприятий это уже не дополнительная опция, а реальная необходимость.

Параметры действующих программ поддержки— суммы, сроки, гибкость условий, — должны быть удобны для малого и среднего бизнеса. Так, хорошо работают займы от региональных и федеральных институтов развития. Значит, стоит рассмотреть возможность расширения их объема или горизонта финансирования. И отдельно я бы выделила инфраструктурную составляющую: точечные механизмы компенсации затрат на подключение коммуникаций могли бы стать для ряда инвестпроектов серьезным фактором ускорения.

Проблема в том, что на практике далеко не все предприниматели в полном объеме знают о доступных мерах поддержки. Одновременно с этим важно собирать качественную обратную связь от бизнеса, чтобы действующие механизмы можно было точечно донастраивать.

Общественный совет при областном минэнономразвития, на мой взгляд, может выступать рабочим механизмом, который помогает власти слышать бизнес, а бизнесу — быстрее видеть и использовать возможности для собственного развития.