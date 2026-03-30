Генеральным директором холдинга «ГАЗЭКС» стал Артем Артюх

Совет директоров Группы компаний «ГАЗЭКС» назначил генеральным директором Артема Артюха, сообщили в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз».

Артем Артюх

Фото: АО «Екатеринбурггаз» Артем Артюх

Господин Артюх работает в энергетике с 2015 года. До назначения он занимал должность руководителя правовой службы «Т Плюс» в Свердловской области. Он окончил Уральскую государственную юридическую академию, программу «Мастер делового администрирования» Высшей школы экономики, имеет дополнительное образование переводчика английского языка.

Предыдущий гендиректор Валерий Боровиков покинул пост по собственному желанию. Он проработал в газораспределительной отрасли более 29 лет, из которых 11 лет руководил ГК «ГАЗЭКС».

Группа компаний «ГАЗЭКС» – крупнейший газовый холдинг, ведущий деятельность на территории Свердловской области начиная с 1965 года. В холдинг входят АО «ГАЗЭКС», АО «Уральские газовые сети», АО «Газмонтаж», АО «Первоуральскгаз», АО «СГ-Инвест». Предприятия Группы осуществляют поставку и реализацию природного и сжиженного газа промышленным предприятиям и населению, строительство и эксплуатацию газопроводов, продажу и техническое обслуживание газового оборудования. В Группе компаний работают свыше 5000 человек.

Полина Бабинцева