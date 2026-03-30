Пропавших в Ульяновске детей ищут с помощью подводного дрона

Поиски двоих 15-летних подростков, пропавших в ночь с 22 на 23 марта, продолжаются, сообщило в понедельник ГУ МЧС по Ульяновской области.

Ведомство отмечает, что работы по поиску детей ведутся водолазной группой в ежедневном режиме. Обследовано дно Волги на площади 31660 кв. м, проведены спуски, подводным дроном обследовано 43 точки, при помощи эхолота обследовано 53 точки.

В поисковых работах принимали участие областные спасатели, водолазы, сотрудники СК, специалисты Государственной инспекции по маломерным судам регионального МЧС, поисково-спасательная служба Самарской области.

В МЧС также сообщают, что коллеги из Самарской области предоставили катер на воздушной подушке. Поиски проходят на Волге как в черте города, так и на акватории от города Сенгилея до села Криуши (расстояние от Президентского моста, около которого, предположительно, пропали подростки, составляет по акватории около 33 км, до Сенгилея — около 55 км).

На 31 марта запланировано продолжение поисковых работ, спуски водолазов, обследование дна реки подводным дроном и эхолотом.

Напомним, сообщение о пропаже двух 15-летних подростков поступило на пульт дежурного в 2:23 в ночь с 22 на 23 марта. Со слов матери одного из подростков, дети пошли пешком по льду Волги со стороны Нижней Террасы (левобережье Ульяновска) на правый берег, в направлении северной части Ленинского района Ульяновска. По некоторым данным, подростки приняли такое решение, не дождавшись нужного автобуса. Поисковые работы были начаты незамедлительно. Региональным следственным управлением по факту пропажи подростков было возбуждено уголовное дело. К поискам подключились сотрудники полиции, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Как пояснили «Ъ-Волга» в ГУ МЧС, последний сигнал мобильных телефонов ребят был запеленгован в районе, расположенном около Президентского моста, ближе к правому берегу Волги, где как раз проходит место самого сильного течения реки. По словам спасателей, сплоченного льда в этом месте уже не было, лед был неоднороден, наблюдались шуга, трещины, промоины.

Сергей Титов, Ульяновск