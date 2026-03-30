С прицелом на новую поляну

Нижегородская группа компаний «Терминал» Карима Ибрагимова и Вадима Пичугина выкупила проект комплексного развития 24 га на окраине города Кстова, презентованный в 2024 году застройщиком «ДомИнвест». Тогда проект КРТ назывался «Земляничная поляна» и затраты на строительство 25-ти многоквартирных домов и детского сада оценивались приблизительно в 8 млрд руб. На Нижегородскую область по проекту ложатся обязательства возвести в жилом комплексе новую школу на 1,1 тыс. мест. По мнению экспертов, будущее жилье стандарт-класса рассчитано в первую очередь на кстовчан, но для небольшого города это весьма крупный проект. С учетом спроса он может выйти за планируемые временные горизонты в 12 лет.

ГК «Терминал» стала правообладателем проекта КРТ в Кстове, предусматривающего комплексную жилую застройку территории на окраине города в границах улиц Березовой и Магистральной (трасса М-7). Проект с названием «Земляничная поляна» был представлен летом 2024 года, когда минград Нижегородской области утвердил корректировку планировочных решений для правообладателя территории ООО СЗ «ДомИнвест». Эту компанию вместе с документацией по проекту выкупили у предыдущего владельца собственники «Терминала» Карим Ибрагимов и Вадим Пичугин. Сумму сделки в компании не разглашают.

Как рассказал гендиректор «ДомИнвест» Вадим Пичугин, сейчас они разрабатывают финансово-экономическую модель проекта и обсуждают проектные и планировочные решения. «Мы планируем зайти в Кстово и начать там строительство жилого комплекса»,— подтвердил он, отказавшись называть примерную стоимость проекта. Маркетологам компании не очень нравится название «Земляничная поляна», так как в регионе уже есть одноименный коттеджный поселок. Поэтому на стадии реализации проекта его название может быть изменено.

По ранее утвержденному проекту планировки и межевания ЖК «Земляничная поляна» площадь территории под комплексное развитие составила 243,7 тыс. кв. м. На ней предусмотрено строительство 25-ти многоквартирных домов высотой восемь этажей каждый. Их строительство будет вестись в несколько этапов, проект изначально был рассчитан на шесть очередей в течение 12 лет. В обязательства частного застройщика входит проектирование и строительство детского сада на 185 детей и разработка для нижегородского правительства проектно-сметной документации по возведению школы на 1,1 тыс. учеников.

Новая школа должна строиться за счет областного бюджета. Судя по презентации минграда, два года назад затраты Нижегородской области по созданию школы оценивались в 1,1 млрд руб., а вложения «ДомИнвест» в строительство жилья и инфраструктуры предполагались на уровне 8 млрд руб.

Кроме детского сада на застройщика ложится строительство магазина площадью 6 тыс. кв. м, котельной, двух трансформаторных подстанций и модернизация дорожной сети. В частности, необходимо реконструировать участок автодороги «Волжская» протяженностью почти 800 м, подъезд от Березовской улицы до бывшего кинологического центра МВД и обустроить местные проезды вдоль будущего квартала с южной и восточной сторон.

По мнению директора Нижегородского центра научной экспертизы Татьяны Романчевой, для Кстова это довольно большой жилищный проект. «Он рассчитан в первую очередь на местных жителей. Но в Кстове есть и другие застройщики, особого дефицита жилья я там не вижу. Судя по очередности, планы состоят в том, чтобы сдавать по два дома ежегодно. Но, учитывая состояние рынка и затраты инвестора на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру, полагаю, что этот проект по времени может занять больше, чем намеченные 12 лет», — отметила госпожа Романчева.

Еще один знакомый с ситуацией собеседник „Ъ“ предположил, что для группы «Терминал» немаловажным фактором покупки площадки в Кстове была необходимость загрузки своих производственных мощностей — завода панельного домостроения и других предприятий по производству стройматериалов.

Роман Кряжев