Автограф Довлатова выставят на торги в Санкт-Петербурге

Аукционный дом «Литфонд» 2 апреля проведет торги, посвященные третьей волне литературной эмиграции в США. Одним из основных лотов стал автограф писателя и журналиста Сергея Довлатова, рассказали ТАСС в пресс-службе организации.

На торгах выставят экземпляр автобиографической повести Сергея Довлатова «Ремесло» с его автографом, уточнили в «Литфонде». Книга адресована художнице и дизайнеру Алевтине Игнатьевой, эмигрировавшей вместе с семьей в США в 1978 году. «Милой Алле — дружески. С.» — гласит автограф. Вместе с ним на аукционе продадут книгу самой Алевтины Игнатьевой «Мой акцент». Начальная стоимость лота — 42 тыс. руб.

Еще один лот — 14 номеров, то есть полный комплект, литературного журнала «Эхо» (Париж, 1978-1986 гг.). Журнал издавали Владимир Марамзин и музыкант Алексей Хвостенко. В экземпляре встречаются автографы Эдуарда Лимонова, Михаила Шемякина и самого издателя Марамзина. Название для «Эха» придумал поэт Иосиф Бродский. Журнал стал трибуной для ленинградского самиздата и эмигрантской прозы. Там в разные годы печатали произведения Сергея Довлатова, Юрия Мамлеева и Льва Лосева. Стартовая цена комплекта — 25 тыс. руб.