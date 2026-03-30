«Почта России» сократила чистый убыток по РСБУ за 2025 год на 9%

Чистый убыток «Почты России» по РСБУ за 2025 год составил 18,7 млрд руб., следует из отчетности компании. Это на 9% меньше, чем годом ранее. Выручка сократилась на 1,8% и составила 215 млрд руб., из которых цифровая выручка — 83,6 млрд руб., что на 3% выше показателя годом ранее.

В отчетности «Почты России» также отмечается, что за год компания достигла рекордного роста производительности труда — на 47%. Рост цифровой выручки в «Почте России» связали со «взрывным увеличением вовлеченности» пользователей и запуском новых сервисов. Количество пользователей личного кабинета достигло 12,5 млн человек.

Доходы от услуг почтовой связи составили 151,3 млрд руб., что на 4% меньше показателя 2024 года. Доходы от торговой деятельности сократились на 3,3% до 24,3 млрд руб., от денежного посредничества — на 8,5% до 8,1 млрд руб., от прочей деятельности выросли на 15,1% до 31,3 млрд руб. Убыток от продаж составил 14,7 млрд руб., что на 16,6% больше по сравнению с 2024 годом. В 2025 году «Почта России» получила 12,3 млрд руб. дивидендов от дочерних и зависимых обществ.