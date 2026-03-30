«Цимлянские вина» получили 43 млн рублей убытка в 2025 году

«Цимлянские вина» завершили 2025 год с чистым убытком 42,7 млн руб. вместо прибыли 7,1 млн руб. годом ранее при сохранении выручки на уровне 506,3 млн руб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно отчетности, себестоимость продукции выросла на 7,7% и достигла 539 млн руб. Это привело к валовому убытку в 32,7 млн руб. против валовой прибыли 5,8 млн руб. в 2024 году. Потери от реализации увеличились на 24,1% до 298,5 млн руб.

Прочие доходы предприятия снизились на 11,9% до 277,5 млн руб., а прочие расходы сократились на 39,7% до 21,1 млн руб. В итоге убыток до налогообложения составил 53,8 млн руб. против 20,9 млн руб. прибыли в предыдущем периоде.

За отчетный период кредиторская задолженность винодельни уменьшилась с 882,2 млн до 826,8 млн руб., дебиторская — с 509,5 млн до 330,4 млн руб.

Компания планировала в 2025 году сохранить объем производства на уровне не ниже 241,4 тыс. декалитров винодельческой продукции. Фактические итоги производства не раскрываются.

«Цимлянские вина» относятся к числу крупнейших российских виноделен полного цикла. С ноября 2022 года единственным владельцем предприятия было «Сокол Девелопмент», актуальная информация о собственниках не публикуется.

