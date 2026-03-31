Торгам предписано единство

Федеральная антимонопольная служба доработала правовую базу для реализации вступающего с 1 июля в силу закона об унификации торгов госимуществом. Подготовленные службой проекты постановлений правительства приводят правила проведения «отраслевых» аукционов в соответствие с универсальными принципами: информация о сделках будет отражена в ГИС «Торги», а участники должны вносить обязательный задаток. Также устанавливаются размеры вознаграждения, которое победители торгов должны будут выплачивать в качестве компенсации расходов на их организацию. Электронные площадки говорят, что к новациям готовы, но не исключают, что доработка технического функционала к 1 июля потребует от них увеличения штата и финансовых вложений.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Руководитель ФАС Максим Шаскольский уверен, что внедрение унифицированных правил торгов госимуществом сделает их более прозрачными и доходными

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проекты двух постановлений правительства, которые необходимы для улучшения процесса торгов государственным имуществом, имущественными и иными правами. Речь идет о практической реализации положений масштабного закона об унификации таких торгов, принятого в конце 2025-го и вступающего в силу с 1 июля 2026 года. Ранее глава ФАС Максим Шаскольский называл введение единых и прозрачных правил в этой сфере одним из приоритетов службы — на согласование проекта с ведомствами на стадии его подготовки ушло несколько лет (см. “Ъ” от 24 апреля и от 30 июля 2025 года).

Законом в итоге установлено, что все имущественные торги должны проводиться на электронных торговых площадках (ЭТП), а информация о сделках — размещаться в государственной информационной системе (ГИС) «Торги» (см. “Ъ” от 22 декабря 2025 года). Для участия в аукционе заявители будут вносить возвратный задаток, все нарушения будут фиксироваться с помощью ГИС «Независимый регистратор». Еще одна норма закона — по завершении торгов вводится десятидневный период на обжалование их результатов.

Первое из подготовленных сейчас ФАС постановлений должно отразить все эти положения в актах, регламентирующих проведение «отраслевых» аукционов: на получение лицензии по оказанию услуг связи, прав пользования водными участками и недрами федерального и местного значения, квот на вылов крабов и так далее.

Проект описывает функции операторов ЭТП, устанавливает порядок подачи и регистрации заявок на участие в торгах, правила их оценки конкурсной комиссией, случаи признания торгов несостоявшимися. Определен также размер задатка для участников, зависящий от их отрасли. Например, при получении лицензии на предоставление услуг связи это не более 25% от начальной цены лота, при приобретении права на заключение договора водопользования — 100%.

Вторым проектом постановления ФАС предлагает установить размер вознаграждения, которое специализированные организации, привлеченные организаторами торгов (инвестбанки), будут взимать с победителей аукционов. Если начальная цена лота (кроме пакетов акций хозяйственных обществ) менее 5 млн руб., то размер фиксированного вознаграждения составит 10 тыс. руб.; если не превышает 1 млрд руб.— до 3% от итоговой цены; если свыше 1 млрд руб.— до 2%. В ФАС подчеркивают, что размер вознаграждения включает в себя расходы, идущие на организацию торгов.

Закон и принимаемые в его развитие постановления должны решить проблему разрозненности большого количества нормативных актов, регламентирующих торги. Такая ситуация, считают в ФАС, негативно отражается на уровне конкуренции и объемах поступлений в бюджет. По статистике службы, всего в 2025 году состоялось более 515 тыс. торгов на общую сумму 953,5 млрд руб., из которых около 341 тыс. торгов на 637,7 млрд руб. (свыше 60%) проведены в отраслях, которые «подлежат совершенствованию».

С принятием нововведений, считают в службе, бюджетные пополнения от распоряжения госимуществом вырастут.

Напомним, в этом году власти намерены повысить доходы казны за счет улучшения их администрирования, в том числе и по линии приватизации — в Минфине рассчитывают как минимум на повторение результата 2025 года: получение более 100 млрд руб. доходов от приватизации и более 500 млрд руб. от дивидендов (см. “Ъ” от 19 марта).

В ФАС признают, что участникам рынка, видимо, потребуется время для адаптации к новым правилам, сообщили “Ъ” в пресс-службе антимонопольного органа. Руководитель управления развития отраслевых проектов площадки РТС-тендер Виктор Баранов появления особых трудностей после внедрения новаций, впрочем, не ожидает. По его словам, об изменениях говорится уже довольно давно — ЭТП могли к ним подготовиться.

Генеральный директор ЭТП «ТЭК-Торг» Марат Загидуллин также не ждет возникновения технических проблем у торговых площадок, поскольку на них уже сейчас проводится «огромная часть» госторгов. Генеральный директор «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев считает, что теперь «отраслевые» торги госимуществом станут более конкурентными, а сам процесс их проведения будет более простым. Тем не менее, подчеркивает он, доработка технического функционала к 1 июля потребует от ЭТП увеличения штата и значительных финансовых вложений.

Полина Попова