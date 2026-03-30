«Дербентский коньячный комбинат» увеличил выручку до 2,8 млрд рублей

«Дербентский коньячный комбинат» установил исторический рекорд выручки в 2025 году, увеличив ее на 4,8% до 2,8 млрд руб., хотя чистая прибыль предприятия сократилась на 13,5% до 732,6 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.

Предыдущий максимум продаж был зафиксирован в 2024 году, когда выручка выросла на 27,4% по сравнению с 2023 годом. Себестоимость продукции увеличилась на 2,2% до 1,56 млрд руб. Валовая прибыль поднялась на 8,1% до 1,28 млрд руб., а доходы от реализации выросли на 27% до 772,1 млн руб.

При этом прибыль до налогообложения снизилась на 7,7% до 976,8 млн руб. Кредиторская задолженность предприятия возросла с 774,8 млн руб. на конец 2024 года до 905,3 млн руб. Дебиторская задолженность увеличилась с 2,2 млрд до 2,3 млрд руб.

«Дербентский коньячный комбинат» — предприятие полного цикла от выращивания винограда до розлива готовой продукции. Завод производит ординарные, марочные и коллекционные коньяки, бренди, водку, кальвадос, а также ликерные и сухие вина.

