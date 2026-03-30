Правительство уточнило список аэропортов для вывоза наличных в ЕАЭС

Правительство России утвердило перечень аэропортов и документов, необходимых для того, чтобы вывести из России наличные рубли в государства-члены ЕАЭС. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Чтобы вывезти из страны наличные в сумме, превышающей $100 тыс., граждане должны будут предоставить документ, подтверждающий обмен иностранной валюты на рубли либо документ о выдаче наличных рублей через банкомат или платежный терминал. Если в ЕАЭС необходимо провести кредиты или займы в наличной форме, потребуется кредитный договор или договор займа, а также расходный кассовый ордер. «То есть речь идет не об обязательном декларировании, а о надлежащем подтверждении происхождения значительной денежной суммы в наличной форме»,— отметили в Минфине.

Вывезти наличные можно через 17 утвержденных аэропортов. Среди них – Внуково, Домодедово, Шереметьево (Москва), Храброво (Калининград), Толмачево (Новосибирск), Баландино (Челябинск) и другие.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который с 1 апреля вводит ограничения на вывоз наличных рублей в государства — члены ЕАЭС. Физические лица с 1 апреля не смогут вывозить в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию наличную валюту в сумме, превышающей эквивалент $100 тыс. по официальному курсу ЦБ на день вывоза. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничения действуют вне зависимости от суммы. С 1 мая также вводится запрет на вывоз аффинированного золота в слитках массой более 100 г для всех категорий граждан и организаций.