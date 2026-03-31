У проверяющих прибавилось значимости

По итогам 2025 года у аудиторских компаний число клиентов—общественно значимых организаций на финансовом рынке выросло более чем в 1,6 раза. При этом база таких клиентов у средних аудиторских компаний росла быстрее, чем у крупных и малых. В дальнейшем это может привести к консолидации рынка, так как не все его участники смогут справиться с наплывом клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За 2025 год количество общественно значимых организаций на финансовом рынке (ОЗО ФР), которым оказывали услуги аудиторские компании, увеличилось в 1,6 раза, превысив 1,7 тыс., следует из обзора ЦБ, опубликованного 30 марта. При этом, по данным Банка России, прирост количества клиентов у крупных и малых аудиторских компаний составил около 40%, тогда как по средним компаниям — более чем в 2,7 раза. В результате клиентская база по этим категориям выровнялась и составила у малых компаний 616, у средних 525, у крупных — 575 ОЗО ФР.

К ОЗО ФР относятся организации, ценные бумаги которых торгуются на бирже, кредитные организации, страховые организации, управляющие компании и т. д. По итогам 2025 года им оказывала услуги 41 аудиторская организация. По оценке “Ъ”, за 2024 год выручка аудиторов от оказания услуг таким организациям составила почти 11 млрд руб. (см. “Ъ” от 25 февраля).

В целом существенный рост клиентской базы связан с полноценным вступлением в силу законодательных изменений, указывают участники рынка. «2025 год стал первым, когда аудит финансовой отчетности ОЗО ФР проводился исключительно организациями из реестра Банка России. До этого сотни компаний работали с аудиторами, которые формально не имели права обслуживать такие организации рынка»,— отмечает директор компании «Евразия Аудит» Артур Каримов. Кроме того, самих клиентов стало больше, в основном за счет новых эмитентов облигаций. «Если сравнить 2025 и 2024 годы, количество компаний-эмитентов значительно выросло»,— отмечает руководитель департамента аудиторских услуг Kept Андрей Рязанцев.

При этом ускоренный рост доли средних компаний связан с перераспределением рынка, говорят аудиторы. Самые крупные и прибыльные клиенты — банки, страховщики, топовые эмитенты — были распределены между ведущими игроками еще до 2025 года, поясняет господин Каримов. Средние аудиторские организации, по его словам, получили «народный» сегмент, в частности, небольших брокеров, управляющих компаний, НПФ и эмитентов, которые раньше работали с «неаккредитованными» аудиторами. По словам гендиректора «Универс-Аудита» Дмитрия Лимаренко, небольшие клиенты неинтересны крупным игрокам.

По оценке “Ъ”, средний чек для бывших компаний «большой четверки» составляет 30–50 млн руб., в средних компаниях — 4–8 млн руб. Для небольших участников рынка он опускается до 200–300 тыс. руб.

«Рынок с чеками в несколько миллионов рублей у лидеров рынка и "массовый" сегмент ОЗО ФР со средней стоимостью менее 300 тыс. руб.— это фактически разные рынки»,— указывает гендиректор «Эксперт Бизнес-решений» Павел Митрофанов. Низший сегмент неустойчив, «за эти деньги аудитору будет сложно обеспечить качественную операционную и методологическую работу, заработать на соответствии требованиям Банка России к информационной безопасности, к тому же такой формат работы вынуждает работать с совместителями, что повышает риски для аудиторской компании», указывает эксперт.

В 2026 году аудиторы ожидают консолидации рынка. «Основная волна перераспределения прошла, но внутри реестра начнется новый передел: малые организации, не справившиеся с нагрузкой, начнут терять клиентов или лицензии»,— считает Артур Каримов. Значительный прирост числа ОЗО ФР в клиентских портфелях при практически неизменном количестве аудиторских организаций и аудиторов неизбежно ведет к росту нагрузки на аудиторов. «Те малые и средние организации, которые в 2025-м набрали клиентов сверх своих возможностей, в 2026 году окажутся перед выбором: отдать клиентов добровольно или потерять место в реестре принудительно, крупные игроки от этого только выиграют»,— резюмирует господин Каримов. В 2025 году ЦБ вывел из реестра две аудиторские компании.

Юлия Пославская