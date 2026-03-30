Фицо допустил сговор ЕК с Украиной по приостановке транзита нефти по «Дружбе»

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен могла сговориться с президентом Украины Владимиром Зеленским в вопросе приостановки поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Вы (Урсула фон дер Ляйен.—"Ъ"), вся Европейская комиссия такая неспособная? Никто уже вас действительно не воспринимает всерьез, что вы даже не можете договориться об инспекции в составе трех-четырех человек, которые поехали бы осмотреть этот нефтепровод? Или вы делаете это намеренно, договорившись с Зеленским?» — поинтересовался господин Фицо на пресс-конференции (цитата по ТАЗ).

Словацкий премьер добавил, что не верит в отсутствие у ЕК механизмов влияния на Владимира Зеленского для разрешения ситуации вокруг «Дружбы».

Проблемы с поставками нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» возникли еще в конце января. Власти обоих государств хотели направить комиссию для проверки исправности трубопровода, но украинская сторона не допустила туда специалистов. В ЕК говорили, что не собираются ставить Украине сроков по ремонту «Дружбы».