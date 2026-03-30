В Краснодаре при ночном налете дронов повреждены 13 квартир

Комиссии администрации Краснодара завершили обследование трех многоквартирных домов, поврежденных при падении обломков БПЛА в ночь на 30 марта, сообщает оперативный штаб региона. При налете повреждены 13 квартир и коммерческое помещение.

Сотрудники спасательных служб убрали разрушенные конструкции балконов и окон, выбитые стекла временно заменены пленкой. Жителям поврежденных квартир городские власти окажут содействие в восстановлении жилья.

В ночь на 30 марта при попадании обломков БПЛА на жилые дома в Краснодаре ранены три человека, в том числе двое детей. Пострадавшим оказана помощь на месте.

Анна Перова, Краснодар