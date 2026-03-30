Миллер: запасы газа в Европе к следующей зиме могут не достичь 70%

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Евросоюза достиг критически низкого уровня для современной Европы.

По словам господина Миллера, несмотря на призывы Еврокомиссии начать закачку газа как можно раньше, в Европе продолжается сезон отбора топлива. На данный момент уровень запасов снизился до 28%, что значительно ниже показателей прошлых лет: на ту же дату в 2025 году он составлял 33,5%, а в 2024 году — 58,7%, сообщили в пресс-службе российской компании.

Если ситуация не изменится, отметил глава «Газпрома», запасы газа к началу следующего отопительного сезона могут не дотянуть даже до 70%. На прошлой неделе в нескольких регионах континентальной Европы температура воздуха была заметно ниже климатической нормы, что потенциально усиливает энергопотребление, указал Алексей Миллер.