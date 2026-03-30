Важная тема ближайших дней — курс национальной валюты. Что будет происходить с инфляцией в нашей стране в контексте высоких цен на нефть и тех решений, которые примет российский Минфин и правительство по бюджетному правилу? Как все это отразится на рубле? И на что обратить внимание инвесторам? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Сначала Минфин планировал ужесточить бюджетное правило, потом они отказались от этой идеи и приостановили операции на валютном рынке в марте. Из последних заявлений нашего Минфина следует, что они хотят продлить эту паузу. Чем эта пауза, с их точки зрения, вызвана, почему они хотят это сделать, и каковы будут реальные шаги российского Минфина?

Эксперт цифровой платформы Bitbanker Владимир Зернов: Пауза вызвана резким ростом цен на нефть и одновременным сокращением дисконтов на российскую нефть, которые, как отметил вице-премьер Новак, в некоторых случаях уже превысили премию. Минфину нужно время, чтобы оценить, какая цена нефти будет складываться. Резкий переход к бюджетному правилу может превратить Минфин из продавца валюты, благодаря чему рубль был крепким, в покупателя, что с точки зрения инфляции будет негативно. Центральный банк будет стараться снижать ключевую ставку, пока это возможно. Если данные по инфляции покажут, что рост цен не ускоряется, снижение продолжится, так как в реальной экономике дела складываются непросто. Главная задача на этот год — не допустить рецессии в большинстве отраслей, особенно не связанных с военной, где ситуация сложная. Однако если показатели инфляции снова превысят ожидания, пространство для снижения ставки может резко сузиться.

