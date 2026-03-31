Правительство не поддержало идею КПРФ проводить встречи с избирателями без уведомления властей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 30 марта одобрила отрицательный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от КПРФ Юрия Афонина, Николая Коломейцева, Алексея Куринного и Дениса Парфенова. Они предложили наделить депутатов и кандидатов в депутаты правом проведения встреч с избирателями без предварительного уведомления органов госвласти или местного самоуправления (МСУ).

В проекте отзыва, с которым ознакомился “Ъ”, говорится, что Конституционный суд признал соответствующим Основному закону действующий порядок проведения встреч депутатов с избирателями, в том числе обязанность органов исполнительной власти субъекта и МСУ способствовать проведению таких встреч посредством определения специально отведенного места, отвечающего требованиям безопасности и обеспечения общественного порядка, а также перечня предоставляемых помещений и порядка их предоставления. «С учетом изложенного вопрос, затрагиваемый законопроектом, законодательством урегулирован»,— отмечается в документе.

Коммунисты предложили внести изменения в федеральные законы об организации МСУ, о публичной власти, об основных гарантиях избирательных прав и о митингах. По их мнению, требование согласования встреч депутатов и зарегистрированных кандидатов в депутаты «допускает возможность произвольных ограничений в реализации свободы собраний и необоснованно ограничивает конституционное право граждан на беспрепятственные индивидуальные и коллективные обращения к депутатам всех уровней».

