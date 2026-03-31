Американских потребителей обложили тарифами

Основное бремя от повышенных американских тарифов несут не зарубежные поставщики, а американские компании и потребители, следует из расчетов аналитиков Европейского центрального банка (ЕЦБ). На долю же иностранных экспортеров приходится лишь около 5% дополнительных издержек, то есть в нынешней конфигурации пошлины на них почти не сказываются. В ЕЦБ полагают, что уже в краткосрочной перспективе нынешняя тарифная политика США грозит стране ускорением инфляции, новым витком борьбы с ней и, как следствие, замедлением экономического роста.

Тарифные издержки экспортеров при поставках в США минимальны, следует из свежей аналитической записки ЕЦБ. По подсчетам ее авторов, если американская пошлина на определенные товары повышается на 10%, то цена на них без учета самого тарифа увеличивается почти на ту же величину — экспортеры же в среднем берут на себя лишь около 5% дополнительных издержек.

По отраслям реакция на повышение тарифов неоднородна: в некоторых товарных группах иностранные поставщики охотнее снижают цены, чтобы сохранить продажи. Авторы подробно не пишут о том, какие именно сегменты имеются в виду, однако приводят в качестве примера автомобильную промышленность — вероятно, речь идет о более конкурентных отраслях, в которых потеря доступа к рынку США особенно чувствительна.

На страновом уровне аналитики не обнаружили существенных различий между ценовой политикой поставщиков из стран — крупнейших торговых партнеров США — Китая, Канады, Мексики и государств Евросоюза. Зачастую все они берут на себя лишь часть дополнительной нагрузки, в основном же нести тарифное бремя приходится компаниям и потребителям в США. Пока на стороне американских импортеров остается примерно 60% издержек, при этом аналитики не фиксируют немедленного перекладывания роста затрат в конечные цены.

Ради сохранения потребительской активности американские компании в прошлом году накапливали запасы продукции до вступления пошлин в силу — напомним, в первом квартале, а также во время переговоров с партнерами летом американский импорт рос опережающими темпами. Бизнес в США сейчас готов частично жертвовать маржой, а также наращивать закупки из стран с более низкими тарифами, чтобы поддержать продажи.

По оценкам аналитиков, на потребителей приходится около трети тарифных издержек. Предполагается, что эта доля будет только расти — на длинном горизонте она прогнозируется на уровне 55%. Судя по опросам, на которые ссылаются авторы, все больше компаний будут исходить из того, что тарифы вводятся надолго, и активнее перекладывать возросшие затраты на домохозяйства.

О такой тенденции пишут в свежем прогнозе и экономисты ОЭСР: по их оценкам, из-за тарифов инфляция в США в среднесрочной перспективе будет оставаться выше целевого уровня (2%). Отметим, индекс потребительских цен (CPI) в феврале составил 2,4%, как и в январе, дефлятор потребительских расходов (PCE, более чувствительный индикатор) в январе оценивался в 2,8%, в декабре — в 2,9%. У ФРС с учетом повышенной инфляции, таким образом, не будет повода для быстрого смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в ближайшей перспективе. При заметном разгоне инфляции регулятор и вовсе вернется к ужесточению ДКП, что охладит спрос, инвестиции и кредитование.

Между тем аналитики все чаще задаются вопросом о том, насколько потенциальные выгоды нынешней тарифной политики США могут компенсировать тарифные шоки для американского бизнеса и потребителей. Пока в поступающих данных не отражается сокращение зависимости страны от внешних поставок или активный перенос производств в страну — эти цели, напомним, заявлены американскими властями как главные в торговой войне. В ЕЦБ, как и в ОЭСР, полагают, что эти ориентиры труднодостижимы и в долгосрочной перспективе — даже в эпоху фрагментации мировой экономики.

Кристина Боровикова