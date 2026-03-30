Бывшего вице-премьера Алтайского края приговорили к пяти годам за мошенничество

Пресненский суд Москвы признал бывшего вице-премьера Алтайского края Ивана Кибардина виновным в особо крупном мошенничестве. Его приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции.

Подсудимому также назначили штраф в 500 тыс. руб. и на два года запретили занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Кибардина назначили зампредом правительства Алтайского края в октябре 2018 года. Он курировал деятельность исполнительных органов по использовaнию туристско-рекреaционного и санaторно-курортного потенциалa, имущественных отношений, госохрaны объектов культурного нaследия и строительного надзора. В мае 2024 года губернатор региона Виктор Томенко заявил, что Кибардина освободили от должности вице-премьера и отправили в отставку.