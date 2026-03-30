Самарская область заняла 11-е место в ПФО по вводу жилья в 2025 году

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» (входит в правительственную медиагруппу «Россия сегодня») в понедельник, 30 марта, опубликовало рейтинг регионов РФ по вводу жилья в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По количеству введенных квадратных метров на одного жителя региона лидирует Ленинградская область (2,051), на втором — Тюменская область (1,816), на третьей строчке — Республика Алтай (1,751). Москва — на 54-м месте (0,558).

Оренбургская область занимает 40-е место (0,664), Ульяновская область — 57 место (0,540), Самарская — 58-е место (0,537). По ПФО лидером является Татарстан (0,875), за ним следует Удмуртия (0,868), на третьем месте — Башкирия (0,747). Из регионов ПФО Ульяновская область на 10-м месте, Самарская — на 11-м.

Между тем по удельному весу введенного в регионе жилья в общем объеме жилья в России лидируют Московская область (11,6%) и Москва (6,8%). На третьем месте — Краснодарский край (5,9%). Самарская область — на 19-м месте по РФ (1,5%, всего введено 1669 тыс. кв. метров), Оренбургская — на 26-м месте (1,1%, 1206 тыс. кв. м), Ульяновская — на 49-м месте (0,6%, 629 тыс. кв. м).

По изменениям объемов ввода жилья в сравнении с 2024 годом (росту или падению) в общем рейтинге РФ Оренбургская область стоит на 41-м месте (объемы ввода жилья увеличились на 1,4%). Ульяновская область оказалась на 78-м (объемы снизились на 14,5%), Самарская область со снижением объемов на 17,1% находится на 81-м месте из 85 регионов РФ, учитываемых в рейтинге (новые регионы в него не входят).

Аналитики агентства отмечают, что у многих регионов большая доля введенных «жилых» метров в основном пришлась на построенные населением индивидуальные дома. К примеру, в Республике Алтай их доля составила 95%, а в Республике Тыва — 80%.

Сергей Титов, Ульяновск