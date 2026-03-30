Не в полимерах счастье

В 2025 году чистая прибыль входящего в «СИБУР-Холдинг» предприятия «Нижнекамскнефтехим» по РСБУ снизилась на 40% — до 19 млрд руб., тогда как по МСФО падение составило 12%, до 27,1 млрд руб. Выручка сократилась на 5–6%, а EBITDA — почти на 20%, при этом вложения группы СИБУР в развитие предприятий Татарстана выросли на 54% и достигли 148 млрд руб., а авансы НКНХ по инвестпроектам увеличились до 20,6 млрд руб. Эксперты связывают снижение показателей с падением цен на продукцию на фоне охлаждения глобального спроса и неспособностью внутреннего рынка компенсировать выпадающую маржу.

Прибыль НКНХ в 2025 году по РСБУ снизилась на 40%, а по МСФО — на 12%

Чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» по итогам 2025 года, рассчитанная по РСБУ, оказалась на уровне 19 млрд руб., что в 1,7 раза ниже результата годичной давности — 31,8 млрд руб. Соответствующие данные обнародованы на портале раскрытия корпоративной информации.

Выручка предприятия уменьшилась на 14,4 млрд руб., или на 5,6%, с 258,8 млрд до 244,3 млрд руб. Коммерческие и управленческие расходы сохранились примерно на том же уровне — 4,66 млрд и 4 млрд руб. соответственно. В итоге прибыль от продаж опустилась на 25 млрд руб., достигнув 31,6 млрд руб.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) является одним из крупнейших игроков нефтехимической отрасли не только в РФ, но и в Европе. Предприятие, основанное в 1967 году в Нижнекамске, входит в структуру «СИБУР Холдинга».

Если рассматривать данные по МСФО, то чистая прибыль НКНХ уменьшилась с 30,76 млрд руб. до 27,08 млрд руб. Выручка также показала снижение — с 269,74 млрд руб. до 254,75 млрд руб. Показатель EBITDA опустился с 71,29 млрд руб. до 51,34 млрд руб., а его рентабельность снизилась с 26,4% до 20,2%.

При этом капиталовложения СИБУРа в развитие предприятий Татарстана достигли 148 млрд рублей по итогам 2025 года, что на 54% превышает показатель предыдущего года. Параллельно выросли и затраты на персонал. Общий фонд оплаты труда на «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе» увеличился на 15,7% и составил 26,8 млрд рублей.

Что касается инвестиционной активности самого «Нижнекамскнефтехима», то объем авансов и предоплат, перечисленных поставщикам и подрядчикам в рамках реализации ключевых инвестпроектов группы на конец 2025 года составил 20,6 млрд руб. против 15,7 млрд руб. годом ранее. Средства направлялись преимущественно на строительство установок по производству этилбензола и стирола, тогда как в 2024-м в число приоритетных проектов также входило строительство комплекса по производству олефинов ЭП-600.

Снижение финансовых показателей «Нижнекамскнефтехима» в 2025 году — это не разовый сбой, а отражение ухудшения конъюнктуры в нефтехимии и роста издержек, сообщил «Ъ Волга-Урал» директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

«Падение чистой прибыли на 40% по РСБУ в первую очередь связано с сжатием операционной маржи: прибыль от продаж просела почти на 25 млрд руб. при практически неизменных коммерческих и управленческих расходах. Это означает, что основной удар пришелся на валовую прибыль — компания продавала продукцию дешевле, а производила ее дороже. Ключевой фактор — снижение цен на нефтехимическую продукцию на фоне охлаждения глобального спроса, прежде всего в Азии, при этом внутренний рынок не смог компенсировать выпадающие объемы и маржу», — рассказал эксперт.

Перспективы на 2026 год остаются сдержанными, отмечает Ярослав Кабаков. Быстрое восстановление маловероятно: глобальный рынок нефтехимии переживает фазу избытка мощностей, а спрос в Китае и других ключевых регионах растет слабее ожиданий. Частичную поддержку может оказать ослабление рубля, но структурно компания остается под давлением. Ожидается умеренный рост EBITDA без возврата к пиковым значениям 2023-2024 годов.

В то же время конфликт на Ближнем Востоке сейчас приводит к подорожанию полимеров. Отдельные зарубежные поставщики уже повысили стоимость вдвое. В России котировки также пошли вверх, но не столь резко благодаря вертикальной интеграции многих производителей. СИБУР же, по данным участников рынка, объявил о повышении цен с 11 марта на весь марочный ассортимент полиэтилена на 6–8%. В прошлом году «Нижнекамскнефтехим» также получил положительное заключение на проект реконструкции действующего производства полиэтилена-230. В настоящее время установка выпускает 200 тыс. тонн в год линейного полиэтилена низкой плотности. После завершения работ ее мощность увеличится до 300 тыс. тонн.

Влас Северин