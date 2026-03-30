Минюст сэкономит свой бензин на чужой защите

Минюст хочет расширить сферу использования видео-конференц-связи в уголовном процессе — такой законопроект ведомство опубликовало для общественного обсуждения. Если его примут, то суды смогут продлевать арест даже без физического присутствия обвиняемого в зале. Ведомство объясняет инициативу желанием снизить расходы на топливо, которое тратится при перевозке арестантов из СИЗО в суд. Опрошенные “Ъ” адвокаты указывают, что такая экономия лишит их возможности проконсультировать доверителей в суде.

Законопроект Минюста предлагает дополнить Уголовно-процессуальный кодекс положением о праве обвиняемых участвовать по видео-конференц-связи (ВКС) в заседаниях о продлении содержания под стражей. Причем решение о такой «удаленке» может быть принято «по инициативе суда или по ходатайству стороны». Сейчас ч. 13 ст. 109 УПК запрещает рассматривать вопрос о продлении ареста «в отсутствие обвиняемого» — кроме случаев, когда его невозможно доставить в суд. Поправки вводят новую формулировку: запрещено «без участия обвиняемого».

Также ВКС будет доступна для «осужденных, которым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста за совершение другого преступления» — они смогут участвовать в заседаниях при рассмотрении апелляционных жалоб.

Напомним, что уголовное судопроизводство уже частично перешло на ВКС: так, ст. 241.1 УПК допускает дистанционное участие подсудимых в процессе; ст. 278.1 УПК разрешает допрашивать таким образом в суде; ст. 189.1 УПК позволяет проводить по видеосвязи очную ставку и опознание на стадии предварительного расследования.

Необходимость расширения этой практики Минюст объясняет сложностями перевозки арестованных из одного региона в другой.

В пояснительной записке говорится, что при этапировании на дальние расстояния повышаются риски ДТП. В 2023 году в Башкирии в такой аварии получили травмы обвиняемые и сотрудник ФСИН, а в 2019-м по пути из Москвы в Белгород в ДТП погибли два сотрудника и обвиняемый, еще четыре человека были ранены.

Кроме того, Минюст хочет сэкономить средства. В 2025 году ведомство потратило на топливо для транспорта более 50 млн руб. Если подсудимых перевозят дольше 12 часов, то сотрудникам приходится оплачивать командировочные расходы. При этом закон не предусматривает «финансирование на проживание и питание подозреваемых и обвиняемых во время нахождения в пути», подчеркивают в ведомстве.

Третья причина — в крупных городах автомобили с подсудимыми часто попадают в пробки, что существенно затягивает процесс, сетуют в Минюсте.

«Для суда это, безусловно, удобнее: меньше зависимость от конвоя, ниже издержки и выше предсказуемость графика заседаний. Но для защиты главный вопрос в другом — сохранит ли дистанционное участие реальное, а не декоративное право быть услышанным?» — сказал “Ъ” адвокат Алексей Зацепин.

Он опасается, что ВКС «превратится в инструмент административного удобства там, где процесс должен быть максимально личным и состязательным». По словам господина Зацепина, заседание по продлению ареста и так нередко выглядит как «процедура с высоким риском формализации». А при плохой связи такой эффект может усилиться.

Старший юрист Criminal Defense Firm Екатерина Харченко добавляет, что инициатива Минюста лишит адвокатов возможности свидания с подзащитным перед заседанием. Более того, они не смогут конфиденциально проконсультировать доверителя непосредственно во время суда. «Подобное ограничение прав обвиняемых в уголовном процессе не может обосновываться соображениями экономии горюче-смазочных материалов»,— считает госпожа Харченко.

Полина Мотызлевская