«Это поможет Дональду Трампу»

Не доверяем: в Москве прохладно отнеслись к предложению Владимира Зеленского объявить «пасхальное» перемирие. Президент Украины также заявил о готовности обсуждать любые формы прекращения огня, включая удары по энергетической инфраструктуре. Дональд Трамп ранее заявлял, что именно Киев тормозит переговорный процесс. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мирное решение по Украине по-прежнему не просматривается.

Владимир Зеленский, посетив Ближний Восток, заявил о готовности объявить прекращение огня на время пасхальных праздников. Видимо, речь идет о православной Пасхе по юлианскому календарю, то есть 12 апреля. Также, по его словам, Украина готова согласиться на любые форматы перемирия. «Полное прекращение огня… Прекращение огня в сфере энергетики, продовольственной безопасности. То есть и на море, и в воздухе. Полное — чтобы не летали ни ракеты, ни дроны. Не наносить удары по инфраструктуре», — сказал Зеленский.

В Москве отреагировали прохладно, мол, доверия к подобным инициативам нет. В 2025 году пасхальное перемирие также объявлялось, но продержалось оно не более трех дней. Сейчас, как известно, внимание всего мира обращено на Ближний Восток. Украина ушла в тень. Тем не менее так называемые челночные контакты осуществляются. Зеленский заявил, что главный посредник — Соединенные Штаты Америки — на него лично давят, чтобы он принял российские условия прекращения огня, то есть вывел бы войска с оставшейся за Киевом части Донбасса.

Украинский президент по-прежнему не намерен соглашаться. При этом он впервые сообщил, что не все просто, как может показаться на первый взгляд, есть еще некая подводная часть айсберга. То есть так получается, что условие это не единственное. В этом нет секрета, Москва не раз заявляла, что намерена добиваться устранения первопричин кризиса — это явно больше, чем торг за Славянск и Краматорск, два совсем небольших города.

В этой связи нужно добавить, что украинская тема обсуждалась на последней закрытой встрече Владимира Путина с бизнесом. Судя по той информации, которая есть на сегодняшний день, в Кремле без энтузиазма видят перспективу мирного решения, по крайней мере, в ближайшие месяцы. Собственно, это было понятно изначально.

Однако, судя по намекам украинской стороны, есть намерение вернуться к формуле частичного перемирия и постепенного ослабления напряженности. Вряд ли это сработает, что называется, вдолгую, но на Пасху вполне возможно. Это в частности, поможет Дональду Трампу показать хоть какой-то результат своей посреднической деятельности.

Дмитрий Дризе