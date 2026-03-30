Взятки подняли из запаса

Благодаря сделке с прокуратурой экс-начальник 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) Минобороны Константин Кувшинов, обвиняемый в коррупции и мошенничестве, избежал длительного наказания. Тем не менее ближайшие семь с половиной лет разжалованный генерал проведет за решеткой, а орден и медали, как решил суд, ему больше не понадобятся.

Константин Кувшинов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и получил семь с половиной лет колонии

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Константин Кувшинов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и получил семь с половиной лет колонии

На оглашение приговора в Хамовнический райсуд Константин Кувшинов, находившийся под домашним арестом, приехал с вместительным черным баулом, в котором было все необходимое для нахождения в СИЗО. Накануне гособвинитель запросил для генерала семь с половиной лет, а при обвинении сразу в двух тяжких преступлениях миновать тюрьмы ему было практически невозможно.

Суд признал Константина Кувшинова виновным в получении взятки, мошенничестве и служебном подлоге, назначив за них пять лет, четыре года восемь месяцев, а также полтора года.

Путем частичного сложения наказаний у судьи вышел срок, запрошенный прокурором. Кроме того, подсудимый оштрафован на 2,4 млн руб., а заодно к нему удовлетворен иск Минобороны РФ о возмещении ущерба на сумму 56 млн 516 тыс. руб.

Фигуранта лишили звания генерал-майора запаса медицинской службы и госнаград: ордена Александра Невского, медалей «За боевые заслуги» и «70 лет Вооруженных сил СССР», запретив в течение шести лет после отсидки занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе. Под стражу осужденного взяли в зале суда. Перед этим он передал жене обручальное кольцо.

Генерал-майор Кувшинов возглавлял ЛДЦ с февраля 2019 года по май 2025-го. До того он занимал должность заместителя начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны. В ноябре 2025 года, после признания вины и заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой (ГВП), подследственного перевели под домашний арест.

Фигуранту вменяли в вину мошенничество при заключении в 2022 году госконтрактов с компаниями «Дельрус» и «ТДА-Сервис».

Они должны были предоставить 9-му медцентру различное медицинское, в том числе стоматологическое, оборудование на 100 млн руб. Однако, как установили в СКР, оно было закуплено по завышенным ценам. Многомиллионную разницу генерал и его сообщники поделили.

Кроме того, Константин Кувшинов, по данным СКР, получил откат в 10 млн руб. от предпринимателя Владимира Богданова. Эту сумму тот передал генерал-майору в его рабочем кабинете, после того как ЛДЦ оплатил предпринимателю контракт на поставку стоматологических установок Dentsply Sirona Intego. Но поскольку в заключении контракта принимала участие заместитель Константина Кувшинова по медицинскому обеспечению Ирина Кирсанова, 2,5 млн из 10 млн руб. генерал передал и ей.

Впоследствии к этим эпизодам следствие добавило факты служебного подлога и получение генералом взятки. Последнюю в размере 400 тыс. руб. Константину Кувшинову и Ирине Кирсановой передал другой предприниматель за то, чтобы лечебное учреждение заключило с его фирмой контракт на поставку дезинфицирующих средств.

Из-за жесткости приговора защита его, очевидно, обжалует. Самому же Константину Кувшинову предстоит выступать в судах свидетелем обвинения.

Заключая сделку с ГВП, он, по некоторым данным, дал показания о причастности к коррупции одного из военно-медицинских чиновников.

Алексей Соковнин