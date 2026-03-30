Два жителя Белгородской области ранены при ударе БПЛА

Шебекино в Белгородской области подверглось атаке ВСУ. При ударе БПЛА пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Один из FPV-дронов ударил по легковому автомобилю. Мирная жительница получила минно-взрывную травму, осколочные ранения плеч и баротравму. В городской больнице № 2 Белгорода женщине оказали медицинскую помощь. От госпитализации она отказалась, лечение будет проходить амбулаторно. Машина повреждена.

При ударе другого БПЛА ранен сотрудник подразделения «Орлан». Его госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

С 8:00 до 14:00 мск над Россией сбиты 11 беспилотников ВСУ. Из них семь — над Белгородской областью, сообщали в Минобороны.