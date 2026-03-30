Аварийное жилье в рамках КРТ «Тихий Компрос» расселено почти на 78%

Директор компании-девеолпера «Брусника» в Перми и Челябинске Дмитрий Ступин на пресс-конференции по вопросам КРТ рассказал, что из 450 помещений в ветхих и аварийных домах уже расселено 350. Завершить этот процесс застройщик планирует к концу 2027 года. Также в 2026 году будет завершено расселение многоквартирного дома по адресу ул. Чкалова, 38, на его месте возведут новый дом.

Напомним, что осенью 2024 года с компанией группы «Брусника» был заключен договор о КРТ жилой застройки, ограниченной улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, а также улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова в Свердловском районе Перми. Начало первого этапа строительства в рамках КРТ «Тихий Компрос» планируется во втором квартале 2026 года.