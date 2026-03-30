В Ростове-на-Дону появится выделенная полоса на площади 2-й Пятилетки
В Ростове-на-Дону в этом году планируется капитально отремонтировать перекресток улиц Вавилова, Волоколамской и площади 2-й Пятилетки. Об этом сообщает пресс-служба администрации донской столицы.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Власти намерены соединить выделенные полосы для общественного транспорта от Таганрогского шоссе до площади Народного Ополчения, таким образом на 10% увеличив среднюю скорость движения общественного транспорта. Площадь нового дорожного полотна составит около 380 кв. м., а протяженность зоны уширения — 95 м.
В настоящий момент завершается расчет затрат с учетом работ на инженерных коммуникациях. На апрельское заседание городской Думы власти планируют подготовить предложения о выделении финансирования.