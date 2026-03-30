Нижний Новгород и Нови Сад запланировали более 30 совместных мероприятий

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и мэр сербского города Нови Сад Жарко Мичин подписали дорожную карту о сотрудничестве на два года, включающую более 30 мероприятий. В 2026 году города отмечают 20-летие побратимских отношений. На встрече мэров присутствовала Майя Гойкович, которая подписывала первое соглашение о побратимстве два десятилетия назад.

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Юрий Шалабаев рассказал в своем канале, что в дорожную карту вошли образовательные программы и бизнес-миссии. Особо он выделил развитие туризма, напомнив, что в мае открываются прямые рейсы между Нижним Новгородом и столицей Сербии Белградом. «Дополнительно проработаем вопрос оказания содействия в организации паломнических туров для сербских туристов, которые очень интересуются и чтят православные святыни, которыми славится нижегородская земля»,— отметил нижегородский мэр.

В совместном плане предусмотрены также Дни Нижнего Новгорода в Нови Саде и Дни Нови Сада в Нижнем Новгороде.

Жарко Мичин подчеркнул, что Россия и Сербия всегда стояли плечом к плечу друг к другу, во время Второй мировой войны вместе боролись с фашизмом, а потом помогали друг другу в послевоенное время.

