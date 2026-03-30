Президент Швейцарии призвал к ограничению импорта вина
Президент Швейцарии Ги Пармелен предложил план поддержки местных виноделов. В частности, он настаивает на ограничении импорта вина, сообщает Financial Times.
Сбор винограда в одном из хозяйств на берегу Женевского озера
Господин Пармелен, ранее управлявший семейной винодельней, добивается запрета торговцам приобретать иностранное вино, если они не закупают произведенное в Швейцарии или не перерабатывают швейцарский виноград.
Участники рынка раскритиковали привязку импорта к местным продажам, сравнив такие меры с пошлинами Дональда Трампа, и обвинили президента в навязывании протекционизма.
В 2024 году Швейцария произвела 750 млн литров вина, импортировав 161 млн литров. При этом, по данным властей, 70% потребляемого в стране вина — импортное.
В случае принятия плана президента новый порядок начнет действовать в 2027 году.