В Инзенском районе Ульяновской области прорвало плотину пруда

В понедельник в селе Труслейка Инзенского района Ульяновской области произошел прорыв плотины частного пруда, сообщила на своем официальном сайте администрация района.

Районная администрация отмечает, что в связи с прорывом плотины существует угроза подтопления частных домов, расположенных в Инзе, вдоль реки Сюксюм. Власти отмечают, что под угрозой затопления находятся улицы Набережная, Юрия Смирнова, Карабанова, Садовая, Зеленая, пер. Шоссейный. Жителям рекомендовано в случае возникновения опасности отключить газ, электричество и воду, закрыть окна, двери или даже забить их досками, выпустить из помещений животных и подготовиться к эвакуации.

Андрей Васильев, Ульяновск