Путин объявил благодарность старшему сыну Кадырова за заслуги в области спорта

Президент России Владимир Путин объявил благодарность старшему сыну главы Чечни Ахмату Кадырову за заслуги в области спорта. В республике господин Кадыров занимает пост зампредседателя правительства Чечни, министра по физической культуре и спорту.

Распоряжение опубликовали на сайте правовых актов. Благодарность от президента не дает автоматических льгот, однако она учитывается при присвоении звания «Ветеран труда». Для федеральных госслужащих при объявлении благодарности предусмотрено единовременное денежное поощрение в размере двух окладов.

20-летний Ахмат Кадыров занимает должность министра спорта Чечни с мая 2024 года. До этого он был советником главы республики, замминистра спорта Чечни и министром по делам молодежи. Он также возглавляет футбольный клуб «Ахмат». В январе 2026 года господин Кадыров был назначен исполняющим обязанности зампреда правительства Чечни.