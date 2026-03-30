Экоразрешения и экопланы

В целом по стране комплексные экологические разрешения (КЭР) получили около 74% промышленных объектов первой категории вредности, тогда как в Башкирии этот показатель составляет 96%. Предприятия, получившие такие разрешения, обязаны в течение четырех лет установить систему автоматического контроля (САК) выбросов и сбросов загрязняющих веществ, соблюдать установленные в программах производственного экологического контроля нормативы воздействия на окружающую среду. В частности, «Башкирская содовая компания» оценивает свои вложения в САК в 52 млн руб. По мнению опрошенных экспертов, КЭР создает возможности для снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду, но не гарантирует этого. Экологический эффект будет зависеть от ряда факторов, например, полноты и качества отраслевых справочников наилучших доступных технологий и методик расчета технологических нормативов, доступности технологических решений и оборудования, а главное — от достаточности инвестиционных ресурсов предприятий.

Фото: Идэль Гумеров

До 2025 года предприятия первой категории воздействия на окружающую среду должны были получить комплексные экологические разрешения (КЭР) на семь лет. По данным Росприроднадзора на 12 января текущего года, КЭР предоставлено более 5 тыс. предприятий и производственных площадок первой категории вредности — это 74% объектов от общего количества, включенных в государственный реестр.

По этому показателю Башкирия находится в «зеленой» зоне. По данным Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, в республике на сегодняшний день комплексные экологические разрешения предоставлены 84 производственным площадкам, что составляет около 96% от общего числа промышленных объектов первой категории негативного воздействия в регионе. Еще 3% КЭР пока не получили.

Ведение хозяйственной деятельности для предприятий первой категории при отсутствии разрешения незаконно. Для тех юрлиц, кто не успел оформить КЭР, с 2025 года должны применяться повышающие коэффициенты к плате за негативное воздействие на окружающую среду. Согласно п. 5 ст. 16.3 ФЗ «Об охране окружающей среды», при расчете платы за выбросы в воздух повышающий коэффициент составляет 100, за размещение отходов — 25. Также ст. 8.47 КоАП РФ предусмотрены штрафные санкции: для должностных лиц — от 4 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Штраф может быть наложен по каждому объекту, на котором допущено нарушение. В Башкирии, по данным Росприроднадзора, к административной ответственности привлечены 18 должностных лиц.

С 1 марта текущего года вступили в силу поправки в ФЗ «Об охране окружающей среды». Изменения связаны с упрощением порядка предоставления КЭР. Так, все заявки на получение, переоформление или пересмотр будут подаваться через портал «Госуслуги». Срок рассмотрения заявки не может превышать девяти рабочих дней. Поправки должны сократить административные барьеры и ускорить процесс легализации хозяйственной деятельности для предприятий первой категории, которые оказывают максимальное негативное воздействие на окружающую среду.

КЭР заменил множество разрешений, включая выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы сточных вод в водоемы, обращение с отходами производства и потребления, воздействие на недра и другие. Цель нововведения — упорядочить контроль за соблюдением требований в сфере экологии, сократить бюрократические барьеры, ускорить модернизацию вредных производств и снизить негативное воздействие на окружающую среду за счет внедрения наилучших доступных технологий. В составе заявки на получение КЭР предприятия должны указать, в частности, нормативы допустимых выбросов и сбросов, привести обоснование нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, разработать программу производственного экологического контроля. Если объект не может сразу выйти на требуемые показатели, компания обязана представить программу повышения экологической эффективности. После выдачи разрешения предприятия первой категории обязаны за четыре года установить систему автоматического контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ (САК). Речь идет о вложениях порядка 50-60 млн руб.

Также обязанность по достижению и соблюдению установленных нормативов воздействия на окружающую среду потребует от предприятий вложений в модернизацию очистных сооружений, замену устаревшего оборудования, если действующие технологии не позволяют достичь этого уровня.

Одной из первых в Башкирии комплексные экологические разрешения получила «Башкирская содовая компания» (АО «БСК», входит в холдинг «Росхим»). В марте 2024 года КЭР предоставлено производственной площадке «Сода», в июне — «Каустик». После получения КЭР предприятие приступило к созданию системы автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод. Проект планируется завершить в 2027 году. «Сейчас система находится в активной стадии реализации: выполнены проектные работы, инженерно-геодезические изыскания, готовится закупка оборудования, инфраструктура для размещения станции автоматического контроля перед выпуском очищенных стоков в реку Белая», — сообщил врио директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии АО «БСК» Ильдар Мухамедьянов.

Станция автоматического контроля будет фиксировать параметры сточных вод в режиме реального времени. Перечень контролируемых показателей определяется индивидуально, в зависимости от специфики производства и технологических процессов конкретного предприятия.

«Для БСК, исходя из особенностей содового и каустического производства, в систему автоматического контроля включены показатели, в частности: концентрации взвешенных веществ, соединения азота, фосфаты, химическое потребление кислорода, кислотно-щелочной баланс, температура сточных вод, мутность, объемный расход стоков. Речь идет не о точечных замерах, а о постоянном цифровом мониторинге очистных сооружений. Ориентировочная стоимость проекта — 52 млн руб.», — отметили в БСК.

По информации компании, очистные сооружения БСК ежегодно принимают от 30 млн до 34 млн куб. м сточных вод. Это не только собственные производственные стоки, но и воды предприятий промышленного узла, а также хозяйственно-фекальные сточные воды Стерлитамака. «Любое отклонение в параметрах качества воды фиксируется сразу и позволяет оперативно корректировать технологический режим», — подчеркнули в БСК.

В 2024 году «Стерлитамакский нефтехимический завод» (АО «СНХЗ», входит в холдинг «Росхим») получил комплексные экологические разрешения на производство изопрена и синтетических каучуков, а также производство нефтехимической продукции и сополимерных каучуков. «На СНХЗ проведен аудит производственных процессов на соответствие действующим требованиям природоохранного законодательства, проведена оценка производственных площадок как объектов технологического нормирования и инвентаризация источников выбросов и мест накопления отходов. Разработаны программы мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в периоды режимов неблагоприятных метеоусловий, а также программы производственного экологического контроля для каждой производственной площадки», — сообщили на предприятии. В 2024 году СНХЗ подписал соглашение по снижению выбросов, установке систем автоматического контроля, развитию системы мониторинга качества воздуха.



Полигон нерадиоактивных твердых коммунальных отходов в Новых Черкассах, относящийся к объектам первой категории негативного воздействия, получил комплексное экологическое разрешение в 2025 году. Полигон работает с 1985 года, его эксплуатирует АО «Спецавтохозяйство по уборке города». За это время было накоплено около 5 млн тонн отходов. Как сообщалось еще в 2022 году, разработан масштабный проект реконструкции стоимостью более 7,5 млрд руб. «В настоящее время ведутся подготовительные работы по проектированию, основные мероприятия по модернизации запланированы на ближайшее время. Проект рассчитан на поэтапную реализацию», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Планируется полностью изолировать тело полигона — закрыть его специальной защитной мембраной, засыпать грунтом и высадить сверху растения, чтобы решить проблему запахов и возгораний. Для новых отходов будут созданы специальные карты захоронения, дно которых выстелют геомембраной с локальными очистными сооружениями, чтобы исключить контакт мусора с землей и грунтовыми водами. На третьем этапе на территории полигона будет построен мусоросортировочный комплекс, способный обработать весь объем направленных на полигон отходов. На нем будут перерабатываться пластик, стекло, металл.

Крупнейший в России производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты, благовещенский завод АО «Полиэф» (входит в «Сибур холдинг») получил комплексное экологическое разрешение в 2024 году. Руководитель по экологии Наталья Асеева сообщила, что предприятие работает в жестких рамках нормативов, установленных в КЭР. «На объектах, где это требуется критериями, мы обеспечим оснащение источников выбросов автоматическими датчиками. Данные в режиме онлайн будут передаваться в госорганы, что подтверждает нашу прозрачность. Государство теперь контролирует не разовые замеры, а весь процесс через отчетность и данные системы автоматического контроля», — отметила Наталья Асеева.

Комплексное экологическое разрешение подтверждает внедрение на объектах наилучших доступных технологий (НДТ). Основная идея перехода на НДТ заключалась в нормировании выбросов и сбросов не по гигиеническим и рыбохозяйственным ПДК, а на основе технологических показателей НДТ, пояснила гендиректор ENV-Консалтинг Ирина Демина. «В этой идеологии количество выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также отходов, определяются на единицу производимой продукции. Это позволяет вместо их очистки «на конце трубы» перейти к внедрению технологий, при которых используется меньше ресурсов, сокращается количество отходов, объемы выбросов и сбросов в окружающую среду. Если производство не укладывается в технологические или экологические нормативы, для получения КЭР нужно разработать программу повышения экологической эффективности (ППЭЭ). Документ предусматривает поэтапную модернизацию производства, разрабатывается на семь лет и должен включать мероприятия по снижению выбросов и сбросов. По сведениям Минпромторга, всего выдано 3854 КЭР, из них КЭР с ППЭЭ — 263 (7%), что говорит об отсутствии массовой модернизации. Однако, по задумке реформы, технологические показатели НДТ устанавливались на таком уровне, чтобы программы модернизации вынуждены были разрабатывать не более 20-30% предприятии», — комментирует эксперт.

Старший преподаватель кафедры экономики и финансов факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Александр Кудряшов констатирует, что КЭРы уже стали рабочим инструментом регулирования для крупнейших загрязнителей: «Система действует уже как обязательный порядок допуска к работе для наиболее экологически чувствительных объектов. В то же время опыт 2024-2025 годов показал, что для части бизнеса переход оказался сложным и связан с тем, что не все предприятия успели вовремя подготовить расчеты, инвентаризацию источников загрязнения и программы экологической эффективности».

По его словам, государство соотносит разрешение не только с самим фактом эксплуатации объекта, но и с обязанностью снижать экологическую нагрузку с опорой на наилучшие доступные технологии. «В реальной деятельности предприятий это означает более жесткий экологический учет и более высокий уровень подтверждения собственных показателей. КЭР требует пересмотра инвентаризации источников загрязнения, уточнения технологических нормативов, усиления производственного экологического контроля и, при необходимости, подготовки программы модернизации. То есть предприятие должно показать не только текущие параметры воздействия, но и то, какими мерами оно будет снижать нагрузку на окружающую среду. Означает ли переход на КЭР автоматическое улучшение экологической ситуации? Немедленно и повсеместно, скорее всего, нет. Раньше предприятие могло существовать в режиме раздельных согласований по отдельным видам воздействия. Теперь оно должно подтвердить: соблюдает ли установленные требования либо движется к ним по утвержденной программе с конкретными сроками и мероприятиями. Поэтому КЭР следует рассматривать как механизм принуждения к более полному контролю и технологическому обновлению крупного загрязнителя. Для промышленности это более жесткий порядок работы, для государства — попытка добиться реального снижения экологической нагрузки», — прокомментировал господин Кудряшов.

По мнению ведущего юриста АО «ГК Шанэко» Антона Тимченко, в целом система стала более формализованной и регламентированной, что должно повысить ее прозрачность и предсказуемость. «Пока сложно прогнозировать, каким образом повлияет на состояние окружающей среды переход предприятий на КЭР. Однако потенциал для улучшения существенный: стимулы для модернизации производств, внедрения природоохранной техники и технологий, а также контроль, в том числе с использованием автоматизированных средств, в перспективе могут способствовать достижению приемлемых уровней воздействия на окружающую среду. В то же время фактический экологический эффект зависит от ряда факторов, не связанных с КЭР: полноты и качества отраслевых справочников наилучших доступных технологий (НДТ) и методик расчета технологических нормативов, готовности отраслей и регионов к внедрению НДТ, доступности технологических решений и оборудования, достаточности инвестиционных ресурсов предприятий. Пока КЭР — прежде всего инструмент контроля, который создает возможности для снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду, но не гарантирует этого», — заключил Антон Тимченко

Влада Шипилова