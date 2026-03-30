Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об уголовном деле, возбужденном из-за нарушения прав детей-инвалидов в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Бастрыкин поручил разобраться с задержками лекарств для детей-инвалидов в Татарстане

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам жителей Татарстана, чьи дети страдают сахарным диабетом, им задерживают поставки жизненно необходимых лекарств и медицинских изделий. Из-за этого семьи вынуждены приобретать их за собственный счет.

Кроме того, по их данным, устройства для непрерывного мониторинга уровня глюкозы часто выходят из строя и показывают недостоверные данные.

Анна Кайдалова