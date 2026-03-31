Модная концепция ESG стала новой реальностью

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении Стандарта общественного капитала бизнеса. Это первый общественный договор между бизнесом и государством, основанный на соучастии в развитии страны. На его основе Центробанк опубликовал проект, который обяжет крупные компании публиковать нефинансовые показатели, так называемую ESG-отчетность. ESG-принципы предполагают ответственное отношение к окружающей среде, высокую социальную ответственность и качество корпоративного управления. Компании, не участвующие в этой повестке, могут оказаться в стороне от мер господдержки и льготного финансирования. Башкирия стала пилотным регионом, где применят новые стандарты ведения бизнеса. Внедрение «зеленой экономики» в республике началось с особой экономической зоны «Алга». В 2025 году «Алга» вошла в десятку лидеров ESG-рейтинга особых экономических зон России, заняв в нем шестую строчку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров Фото: Идэль Гумеров

Государство и бизнес все больше внимания уделяют концепции ESG (Environment внимательное отношение к окружающей среде, Social социальная ответственность, Governance ответственное корпоративное управление). В указе президента РФ о национальных целях развития до 2030 и 2036 годов ESG позиционируется в качестве одного из ключевых внутренних приоритетов. В феврале текущего года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении Стандарта общественного капитала бизнеса, который определил такие ключевые понятия, как «общественный капитал бизнеса», «ответственное ведение бизнеса», установил подходы и порядок составления и раскрытия публичной нефинансовой отчетности компаниями. Документ разработали Министерство экономического развития РФ, Агентство стратегических инициатив (АСИ), ВЭБ.РФ и правительство Москвы. Это первый общественный договор между бизнесом и государством, основанный на соучастии в развитии страны: от вклада в общественное благосостояние до реализации национальных целей. В число 15 пилотных регионов, которые первыми применят на своих территориях Стандарт общественного капитала бизнеса, вошла Башкирия.

В конце 2025 года Центробанк на основе Стандарта опубликовал проект, который обяжет крупнейшие публичные компании и лица, выпускающие ценные бумаги, раскрывать более 30 ESG-показателей. В перечень вошли, например, объемы выбросов парниковых газов и образуемых отходов, энергопотребление, сумма штрафов за нарушение природоохранного законодательства, инвестиции в охрану окружающей среды, случаи производственного травматизма, расходы на обучение сотрудников, коэффициент текучести кадров и тому подобное. В настоящее время раскрытие нефинансовой отчетности является добровольным. С отчетного периода за 2026 год ее публикация на сайтах компаний в едином формате станет обязательной. Требования к отчетности затронут крупный бизнес, а через него — малое и среднее предпринимательство.



По мнению экспертов, предпринимателям будет выгодно выполнять требование ЦБ по публикации ESG-данных, поскольку курс на «зеленую повестку» позволит привлекать и удерживать кадры. Компании научились писать красивые отчеты, за которыми не стоят реальные действия. Предполагается, что новые требования повысят доверие инвесторов. Компании, не участвующие в этой повестке, могут оказаться в стороне от мер господдержки и льготного финансирования.

ESG-повестка в республике

Активное внедрение ESG-принципов в республике началось с особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга». Ее управляющая компания — Корпорация развития Башкирии — стала одной из первых в стране, кто опубликовал свою нефинансовую отчетность в открытом доступе. В результате внедрение ESG-повестки в работу управляющей компании позволило привлечь новых резидентов, а инвестпортфель ОЭЗ увеличился в 2,5 раза.

«Мы видим лишь положительный результат от реализации ESG-повестки в регионе. Это уже не модный тренд, а необходимость в развитии инфраструктурных площадок и привлечении капиталовложений в регионы, — комментирует генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан Наиль Габбасов. — Наш опыт говорит об эффективности данного механизма: удалось укрепить позиции в федеральных рейтингах, привлечь 13 новых резидентов и увеличить инвестиционный портфель на сумму порядка 40 млрд руб. Кроме того, в прошлом году мы заключили соглашение о сотрудничестве с АНО «Общественный капитал». Его цель — внедрение и развитие стандарта общественного капитала бизнеса, где Корпорация развития выступит в роли амбассадора для своих резидентов. Это будет способствовать более динамичному и уверенному развитию «Алги».

В 2025 году «Алга» вошла в десятку лидеров ESG-рейтинга особых экономических зон России, заняв в нем шестую строчку.

Одна из крупнейших компаний республики в химической промышленности — АО «Башкирская содовая компания» (входит в АО «Росхим») — уже внедрила принципы ESG в свою работу. Принципы устойчивого развития интегрированы в операционную деятельность, инвестиционные программы и корпоративное управление, рассказали в компании. Это выражается в трех ключевых подходах. Во-первых, технологическая модернизация. Все инвестиционные проекты проходят оценку с точки зрения экологической, промышленной безопасности и энергоэффективности. На предприятии последовательно модернизируют производственные мощности, внедряют современные технологические решения и повышают уровень автоматизации контроля. Во-вторых, системная социальная политика. Поддержка сотрудников, их профессиональное развитие, здоровье и безопасность рассматриваются как стратегический фактор устойчивости. В-третьих, ответственное корпоративное управление, что включает в себя усиление системы внутреннего аудита и контроля, антикоррупционную политику и комплаенс-процедуры, открытость в части раскрытия ключевой информации о деятельности и другие меры контроля и планирования. Компания официально участвует в Социальной хартии российского бизнеса, что подтверждает приверженность принципам ответственного ведения деятельности.

«Для нас ESG — это практический инструмент обеспечения устойчивости, конкурентоспособности и социальной ответственности. Мы убеждены, что только баланс экономической эффективности, экологической ответственности и заботы о людях позволяет промышленному предприятию развиваться долгосрочно и сохранять доверие государства, общества, сотрудников и партнеров», — отметил исполнительный директор БСК Александр Пименов.

По его словам, для сотрудников ESG это конкурентная заработная плата и индексация, дополнительные социальные выплаты, расширенные программы ДМС, санаторно-курортное лечение, собственная спортивная инфраструктура, поддержка ветеранов предприятия, системное обучение и формирование кадрового резерва. «Это формирует высокий уровень вовлеченности персонала и делает предприятие одним из наиболее стабильных работодателей в регионе присутствия. Также компания активно поддерживает здравоохранение региона, городскую инфраструктуру, образовательные проекты», — сообщили в БСК.

Занимающий третье место по размеру активов среди банков России «Газпромбанк» в 2022 году создал концепцию устойчивого офиса, которая объединила экологические, социальные и образовательные инициативы, рассказали в пресс-службе республиканского отделения банка. С текущего года офисы «Газпромбанка» переведены на энергию ветряных электростанций для снижения углеродного следа. Один из самых крупных операторов сотовой связи, входящий в «большую тройку» на российском рынке мобильной связи, «Мегафон» рассматривает устойчивое развитие не как отдельное направление деятельности, а как неотъемлемую часть своей бизнес-стратегии, подчеркнули в башкирском отделении: «Мы убеждены, что долгосрочный успех компании напрямую связан с ответственным отношением к окружающей среде, обществу и корпоративному управлению. В корпоративном управлении наш главный приоритет — сотрудники. Мы убеждены, что лидерство компании начинается с внутренней среды: когда людям комфортно работать, они развиваются и вовлечены в общее дело, это напрямую отражается на результатах бизнеса».

В сфере экологии «Мегафон» стремится минимизировать свое влияние на окружающую среду: применяет последние энерго- и ресурсосберегающие технологии, снижает использование бумаги в процессах путем перехода на электронный документооборот, ведет раздельный сбор отходов в офисах компании. В качестве социальной ответственности компания проводит связь в отдаленные и малые населенные пункты, внедряет цифровые продукты для экомониторинга, предоставляет инструменты кибербезопасности для госучреждений и так далее.

По словам исполнительного директора уфимской юридической компании ООО «Эко Партнер» Ренаты Самойловой, сегодня тренд на заботу об экологии касается любой бизнес-отрасли. Ужесточение законодательства в этой области напрямую влияет на шорт-лист российских компаний, лидирующих в реализации экологических инициатив.

Традиционно локомотивами здесь являются предприятия металлургической, нефтегазовой и химической промышленности. Но не отстают и лизинговые организации, а также ритейлеры. Вклад может быть любым — от снижения лизинговой ставки на электрокары до повышения уровня обработки отходов на площадках логистических центров. Введенная с 2024 года расширенная ответственность производителя (РОП) в экологии стала ключевым и давно назревшим инструментом государственного контроля. Ее введение вызывало у бизнеса множество дискуссий еще на стадии обсуждения.

«Штрафы за несоблюдение стандартов будут варьироваться от степени воздействия отрасли или конкретного предприятия на окружающую среду, — пояснила Рената Самойлова. — Компаниям необходимо оптимизировать свои процессы для повышения уровня соблюдения правовых норм. Помочь в этом могут профессионалы в этой отрасли, которые создадут оптимальную модель нового развития. Рынок аутсорсинга в секторе ESG за последние шесть лет сильно вырос, о чем свидетельствует множество предложений по профессиональной поддержке бизнеса в целях адаптации производств под новые реалии».

Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким отмечает, что «зеленые» инициативы начинают оцениваться не столько с точки зрения имиджа, сколько сквозь призму жесткого прагматизма, а энергоэффективность рассматривается как фактор конкурентоспособности. «В то время как социальная повестка ESG, при всей ее важности, остается трудноизмеримой производной от локального контекста, корпоративное управление ощущает возрастающее влияние экологических требований, формирующихся на основе влияния финансовых рынков. Именно поэтому экологическая компонента в 2026 году приобретает качественно иное значение, превращаясь в фактор глобальной конкуренции. Интеграция «зеленой» повестки перестает быть вопросом доброй воли и становится, в большей степени, лицензией на ведение бизнеса в определенных секторах, инструментом для сохранения рынков сбыта и доступа к ресурсам», — комментирует Михаил Аким.

По его словам, мягкие преференции, к которым можно отнести репутационные дивиденды и лояльность контрагентов, уступают место жестким экономическим механизмам. Пример последних инициатив ВЭБ.РФ и АСИ по утверждению Стандарта общественного капитала бизнеса может послужить механизмом, определяющим возможность доступа к государственным мерам поддержки и льготному инвестированию, считает профессор. Компании, соответствующие требуемым показателям, смогут получить конкретные бонусы при взаимодействии с государством и финансовыми институтами.

«Фактически, и это универсальный международный принцип, соответствие ESG-принципам конвертируется в более дешевые заемные средства и, зачастую, в упрощение административных процедур. И наоборот, игнорирование принципов устойчивого развития, в частности, для башкирских предприятий, особенно в нефтехимии и тяжелой промышленности, может обернуться не просто репутационными издержками, а вполне осязаемыми проблемами. Это может выражаться в сложности взаимодействия с банками, которые уже внедрили ESG-скоринг, риске выпадения из цепочек поставок крупных компаний, которые требуют от своих поставщиков раскрытия углеродного следа. Компании, игнорирующие данную повестку, могут столкнуться с возрастающим давлением со стороны контрольно-надзорных органов и растущими платежами за негативное воздействие, — подчеркивает Михаил Аким. — Таким образом, 2026 год становится водоразделом, трансформацией от эры добровольных отчетов и «зеленого» пиара к эре регуляторного контроля и цифровой, валидируемой отчетности. Для промышленных предприятий это означает, что путь от точечных эко-проектов до системного управления устойчивым развитием должен быть пройден в ускоренном темпе, если они намерены сохранить доступ к капиталу и рынкам сбыта. Тренд формирует новый базовый стандарт ведения бизнеса».

Влада Шипилова