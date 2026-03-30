Директор компании задержан по подозрению во взятке сотруднику пермской школы

Следственным отделом по Мотовилихинскому району Перми по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), задержан руководитель пермской коммерческой организации. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Прикамью, следствием установлено, что в период с 26 октября 2022-го по 15 апреля 2025 года директор ООО передал денежные средства в сумме не менее 458 тыс. руб. в качестве взятки должностному лицу одной из общеобразовательных школ Перми.

По информации следствия, деньги передавались за заключение договоров оказания услуг по комплексному обслуживанию здания школы и подписание актов выполненных работ. Преступление было выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю.

Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.