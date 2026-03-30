Жителя Ульяновска обвиняют в публичном оправдании терроризма

УФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность 36-летнего жителя Ульяновска, причастного к публичному оправданию террористической деятельности, сообщило в понедельник управление ФСБ по Ульяновской области.

По данным ведомства, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что задержанный в одной из российских соцсетей разместил комментарий с оправданием террористической деятельности, осуществляемой в отношении органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры Российской Федерации в интересах украинских спецслужб.

Следственным отделом УФСБ в отношении жителя Ульяновска возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, от пяти до семи лет лишения свободы). Обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Андрей Васильев, Ульяновск