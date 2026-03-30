Суд обязал донские власти подключить участки многодетных семей к коммуникациям

Четвертый кассационный суд (г. Краснодар) отклонил жалобы министерств Ростовской области и подтвердил их обязанность обеспечить коммуникациями земельные участки многодетных семей в хуторе Новоселый под Сальском. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Спор возник после того, как семьям выделили участки без инженерных сетей в рамках господдержки. Сальский городской суд первоначально признал нарушение прав многодетных и обязал местную администрацию и региональное министерство ЖКХ подключить участки к электричеству, газу, воде и канализации.

Апелляционная инстанция пересмотрела дело и дополнительно привлекла к ответственности министерство строительства, архитектуры и территориального развития области. Суд обязал оба ведомства до конца 2029 года обеспечить участок внешними инженерно-транспортными сетями, поскольку, согласно региональным документам, эти министерства отвечают за проектирование и реализацию инфраструктурных проектов.

Кассационный суд поддержал решение апелляции и отклонил жалобы министерств как необоснованные. Судьи подчеркнули, что при бесплатном предоставлении земли в рамках социальной поддержки недопустимо перекладывать на многодетные семьи расходы по проведению коммуникаций. «Обязанность обеспечивать такие участки инфраструктурой лежит на государственных и муниципальных органах», — указал суд.

Кроме того, судебная коллегия признала достаточным установленный срок для завершения всех необходимых работ. Местная администрация также остается ответчиком и должна обеспечить присоединение участка к ресурсным коммуникациям.

