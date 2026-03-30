Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил региональному управлению Федеральной антимонопольной службы проверить причины повышения стоимости куриных яиц. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Кировской области поручил проверить рост цен на куриные яйца

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

За первые два месяца 2026 года цены на продукт выросли на 28%. Только в феврале рост составил 23%. Однако, по словам зампреда правительства региона Юрия Терешкова, объективных предпосылок для подорожания не выявлено: себестоимость осталась на прежнем уровне, а дефицита товара на российском рынке нет.

В марте рост цен приостановился, а на прошедшей неделе зафиксировано их снижение.

Влас Северин