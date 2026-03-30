Глава Кировской области поручил проверить рост цен на куриные яйца
Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил региональному управлению Федеральной антимонопольной службы проверить причины повышения стоимости куриных яиц. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
За первые два месяца 2026 года цены на продукт выросли на 28%. Только в феврале рост составил 23%. Однако, по словам зампреда правительства региона Юрия Терешкова, объективных предпосылок для подорожания не выявлено: себестоимость осталась на прежнем уровне, а дефицита товара на российском рынке нет.
В марте рост цен приостановился, а на прошедшей неделе зафиксировано их снижение.