В Оренбуржье коммерческую организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей за коррупцию

В Орске суд привлек к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) ООО «Альфапром» с назначением штрафа в размере 500 тыс. руб. Также конфискована сумма незаконно переданных денег. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Как уточняют в ведомстве, в январе 2023 года представитель ООО «Альфапром» передал через посредников должностному лицу другой компании 150 тыс. руб. Вознаграждение предназначалось за обеспечение оперативной подачи и уборки вагонов, перевозивших грузы.

Уголовные дела в отношении взяткодателя, взяткополучателя и посредников рассмотрены судом с вынесением обвинительных приговоров.

Руфия Кутляева