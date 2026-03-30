В Оренбуржье коммерческую организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей за коррупцию
В Орске суд привлек к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) ООО «Альфапром» с назначением штрафа в размере 500 тыс. руб. Также конфискована сумма незаконно переданных денег. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Как уточняют в ведомстве, в январе 2023 года представитель ООО «Альфапром» передал через посредников должностному лицу другой компании 150 тыс. руб. Вознаграждение предназначалось за обеспечение оперативной подачи и уборки вагонов, перевозивших грузы.
Уголовные дела в отношении взяткодателя, взяткополучателя и посредников рассмотрены судом с вынесением обвинительных приговоров.