Волгоградский НПЗ Лукойла в 2025 году почти удвоил чистую прибыль

Волгоградский НПЗ Лукойла получил 24,3 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2025 года. Этот показатель оказался на 43,4% выше результата предыдущего года. Выручка предприятия за отчетный период достигла 98,8 млрд руб., увеличившись на 18,1%.

Основным источником выручки стала переработка нефти как давальческого сырья для головной компании. Поступления от этого вида деятельности составили 88,7 млрд руб., что на 22% больше показателя 2024 года. При этом валовая прибыль НПЗ выросла на 28,4% и достигла 44,1 млрд руб.

Затраты на ремонт, которые предприятие капитализировало, в 2025 году составили 2 млрд руб. Эта сумма на 34,7% превысила уровень прошлого года. Прибыль от продаж зафиксирована на отметке 32,9 млрд руб., увеличившись на 44%.

Структура обязательств завода за год изменилась разнонаправленно. Долгосрочные обязательства снизились с 11,8 млрд руб. до 11 млрд руб. Краткосрочные обязательства, напротив, выросли с 22,7 млрд руб. до 25 млрд руб. Дебиторская задолженность предприятия увеличилась с 43,5 млрд руб. до 49,7 млрд руб.

Мощности предприятия позволяют перерабатывать 14,5 млн тонн нефти в год. Глубина переработки сырья на заводе составляет 96,4%, выход светлых нефтепродуктов достигает 79,9%.

